無人技術の展示会で公開された地下鉄車両の内部に座るロシアのプーチン大統領＝16日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】モスクワで16日、ロシア初の無人運転地下鉄となる車両など無人技術を公開する展示会が開かれ、プーチン大統領が視察した。2027年に本格的な旅客輸送を開始し、30年には無人で運行される路線ができる予定だという。ロシアメディアが伝えた。プーチン氏は、無人運転の路面電車やトラックなども視察。農