ワールドシリーズのドジャース戦で本塁打を放ったブルージェイズのボー・ビシェット＝25年11月、トロント（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグで千賀の所属するメッツが、ブルージェイズからフリーエージェントになっていた内野手ビシェットと3年総額1億2600万ドル（約199億円）で契約に合意したと16日、メジャー公式サイトが伝えた。2026、27年シーズン後に契約を破棄できる条項も付く。右打者で27歳のビシェットは、