【ウォータービル（米ニューハンプシャー州）＝帯津智昭】フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１６日、米ニューハンプシャー州ウォータービルでモーグル第５戦のモーグルが行われ、男子は堀島行真（トヨタ自動車）が８５・５６点で優勝した。今季２勝目で、Ｗ杯通算２４勝目。平山将大（ＰＡＰＡＳＵ）が３位に入った。女子は冨高日向子（多摩大ク）の７位が日本勢最高だった。モーグルのミラノ・コルティナ五輪前