白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」では、『多聞くん今どっち！？』(著・師走ゆき)のTVアニメ放送を記念して、第1巻〜第11巻分まで無料で配信するキャンペーンを実施する(FREEコイン消費チャプターを含む)。期間は2026年2月16日(月)まで。『多聞くん今どっち！？』は「花とゆめ」にて連載中の、師走ゆきによるオンオフ激しめ推し活ラブコメ。TVアニメが2026年1月3日(土)放送開始＆HC13巻が一部電子書店にて先