超レア 白色に輝く虹【白い虹】 １月１６日（金）朝、鹿児島県は雨上がりということもあって、多くの地域で「霧」が発生しました。そんな中、湧水町では幻想的な白いアーチ『白虹（はっこう／はくこう）』が見られました。『七色の虹』に比べて、現れる回数が極端に少ない珍しい現象です。なお『白虹』は『霧虹』とも呼ばれます。【七色の虹】とどう違うの？ 『七色の虹』は雨の粒に反射して発生しますが、『白虹』は霧の