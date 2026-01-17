ＩＭＭ通貨先物１月１３日主要国通貨円が売り越しに転じる 円45164枚の売り越し 53979枚減少し売り越しに転じる ユーロ132656枚の買い越し 30156枚の買い越し減 ポンド25270枚の売り越し 5268枚の売り越し減 スイスフラン43392枚の売り越し 3126枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数3730枚の売り越し 101枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１月１３日主要国通貨円の売り越し増加 円103741枚の売り越