フィギュアスケートの欧州選手権、フリーで演技するニーナ・ペトロキナ＝16日、シェフィールド（ロイター＝共同）【シェフィールド（英国）共同】フィギュアスケートの欧州選手権第3日は16日、英国のシェフィールドで行われ、女子はニーナ・ペトロキナ（エストニア）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位となり、自己ベストの合計216.14点で2連覇した。ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が191.26点で2位。アイスダン