【ブンデスリーガ第18節】(ヴェーザーシュタディオン)ブレーメン 3-3(前半1-1)フランクフルト<得点者>[ブ]ユスティン・エンジンマー(29分)、イェンス・ステーイ(78分)、ヨバン・ミロシェビッチ(80分)[フ]アルノー・カリムエンド(1分)、ナムディ・コリンズ(56分)、アンスガー・クナウフ(90分+4)<警告>[ブ]ロマーノ・シュミット(52分)[フ]アルトゥール・テアテ(66分)、堂安律(78分)、A. Amaimouni-Echghouyab(85分)、ナ