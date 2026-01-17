●今週の業種別騰落率ランキング ※1月16日終値の1月9日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：26 業種値下がり： 7 業種 東証プライム：1598銘柄値上がり：1274 銘柄値下がり： 311 銘柄変わらず他：13 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 銀行業(0278) +9.63 三菱ＵＦＪ 、山梨銀 、あいちＦＧ