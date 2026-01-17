日本銀行は１６日、金融緩和策として買い入れ、保有を続けていた上場投資信託（ＥＴＦ）と不動産投資信託（ＲＥＩＴ）について、１９日以降に売却を始めると発表した。日銀は２０２５年９月の金融政策決定会合で、ＥＴＦとＲＥＩＴを市場で売却する方針を決定した。実務を担う信託銀行の準備が整ったため、売却を開始する。２５年９月末の保有残高はＥＴＦが簿価ベースで約３７兆円（時価は約８３兆円）、ＲＥＩＴは約６５００