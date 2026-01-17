フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、侍ジャパンの井端弘和監督が１６日に都内でＷＢＣに出場する日本代表メンバー１１人を追加発表したことを報じ、新たに先発の軸としてオリオールズＦＡの菅野智之投手を招集したことを伝えた。徳光さんは菅野について「菅野は３５歳という発展途上で向こうへ渡