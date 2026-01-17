◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）５９位で出た２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１アンダーで第２ラウンドを終えた。午前組で回り、ホールアウト時点で暫定カットライン上の６１位とした。前半の１５番パー４で３パットのボギー。１８番パー５でバーディーを奪ったが、後半の２番パー４で再