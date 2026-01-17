ロサンゼルス・タイムズ紙の名物コラムニスト、ビル・プラシキ記者は16日（日本時間17日）、ドジャースがカイル・タッカー外野手（28）を獲得したことについて、「ドジャースファンにとっては夢が続いているが、それ以外の29球団のファンにとっては悪夢が終わらない」と綴っている。巨大な戦力に満足することなく、さらに強力な補強を行ったことについて「“ドジャースは野球を壊している”と、いつもの不満の声を招くことにな