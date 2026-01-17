広島・大瀬良大地投手（３４）が１６日、廿日市市の大野練習場で自主トレを行い、昨秋に受けた右肘の手術後、初めてブルペンに入った。捕手を立たせ、直球を３０球投げて快調をアピールした。順調なら春季キャンプまで、あと３回程度ブルペン入りする見込みだ。瀬戸内海の暖かい日差しをいっぱいに浴び、大瀬良が腕を振った。１５球を投げ終えた直後には、「（先発で）よく１００球も投げていたよね」。とニッコリ。冗談を言え