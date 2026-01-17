以前他の100均で見つけて便利だなと思っていた仕分けポーチが、ついにダイソーにも登場しました！3つのポケットに分かれていて、小物をしっかり仕分けしながら収納できて便利。バッグやポーチ内の整理整頓に役立ちます。ゴムでまとめられるので、コンパクトに持ち運べるのも魅力！フックなどに吊るせるので旅行にも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くるっとまとまる仕分けポーチ（fun trip）価格：￥110（税込）販売シ