スプリング・ジャパンは、東京/成田〜ハルビン線を3月9日から28日まで運航する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/成田発が3時間55分、ハルビン発が4時間となる。3月24日と25日には運航しない。同路線はこの他に、中国南方航空が週3往復を運航している。■ダイヤIJ213東京/成田（06：00）〜ハルビン（08：55）IJ214ハルビン（09：55）〜東京/成田（14：55）