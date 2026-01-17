ダイソーをパトロールしていると、SNSで話題になっているコインケースを発見。レトロなデザインが可愛らしいアイテムですが、使い勝手も進化した優秀グッズなんです。なんとこれ、100円玉が収納できるのはもちろん、500円玉まで持ち運べる絶妙なサイズ感！実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レトロコインケース価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45735