毎日のスキンケアルーティーンに欠かせないフェイスパック。セリアから、より効率的にフェイスパックができる専用ローラーが登場しました！フェイスパックの上からコロコロ転がすだけで、美容液が浸透しやすくなる便利グッズ。コンパクトサイズで使い勝手が良く、フック付きで保管しやすい点も魅力的です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：夜美人フェイスパック用ローラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：W30×D32×H15