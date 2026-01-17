東京と神奈川の境を流れる多摩川に寄り沿うように走っていた玉川電気鉄道の支線「砧線〔きぬたせん〕」。廃止から57年の歳月が過ぎ、長年親しまれてきた玉電（たまでん）の愛称も聞かれなくなって久しい。むかし住んでいた近所の蕎麦屋で出前を頼むと、薬味の入った皿の懸け紙には系列店舗の所在地名一覧が載っており、”玉電山下”と書かれていたことを思い出す。「玉川線」の名も、地下鉄・新玉川線へと引き継がれたが、2000（平