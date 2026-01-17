飼育放棄などで行き場を失った猫を新たな飼い主に届ける保護猫活動。いま深刻な物価高に直面しています。その中で、１匹でも多くの命を救おうと奮闘する活動を追いました。 光熱費が月に30万円…赤字が続くワケ 北広島市で開かれた保護猫の譲渡会です。新たな飼い主を探そうと２３匹の猫が集まりました。（参加した人）「かわいい、こんにちは」こちらの親子は１匹の猫が気に入ったようです。 （参加した人）「エサは大人用