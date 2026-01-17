1月14日、皇居で新春恒例の「歌会始の儀」が行われた。天皇皇后両陛下や皇族方が列席され、今年のお題である「明」について、天皇陛下と雅子さまも歌を詠まれた。【写真】雅子さまが短歌にも詠まれたデフリンピックの選手たちと懇談される場面「天皇陛下は、元日の宮中祭祀で仰ぎ見た明けの明星(金星)の美しさに触れ、新たな一年の平安を祈るお気持ちを『天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る』と詠まれました。雅子