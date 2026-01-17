男子モーグル決勝1回目の第2エアを決める堀島行真。今季2勝目、通算24勝目を挙げた＝ウオータービル（共同）【ウオータービル（米ニューハンプシャー州）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は16日、米ニューハンプシャー州のウオータービルで第5戦が行われ、男子で北京冬季五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が85.56点で今季2勝目、通算24勝目を挙げた。女子は冨高日向子（多摩大ク）の7位が最高