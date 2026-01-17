仕事の忙しさを軽減するには、どうすればいいのか。『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）を書いた越川慎司さんは「名前がつかないような“ムダな仕事”を改善すれば、余計な負担を減らせる。たとえば、接待や歓送迎会でのお店探しや毎朝の服装選びには、もっと効率的なやり方がある」という――。（第6回）※本稿は、越川慎司『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アス