親から住宅購入の頭金としてまとまったお金をもらうと、「贈与税がかかるのでは……？」と気になるのは当然です。とくに300万円という金額になると、税務署の目が気になるという人も少なくありません。 しかし日本の税制には、親や祖父母など直系尊属から住宅取得等の資金をもらった場合に、一定額までなら贈与税が非課税になる特例制度があります。ただし、この制度には条件や手続きがあり、ただお金をもらうだけでは適用さ