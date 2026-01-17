投資詐欺や営業マンの勧誘に騙されないために気を付けるべきことはなにか。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「詐欺師が相手の警戒心を解くために使う定番の話題がある。これが始まったら身構えたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／Bhutinat Supin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Bhutinat Supin■人生初の入院・手術で……私事ではありますが、昨年、大きな病気を患い、人生初の入院・手術をしまし