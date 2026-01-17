木村拓哉が主演を務める「教場」シリーズの最新作、映画「教場 Reunion」がNetflixで独占配信中。2月20日(金)には、映画「教場 Requiem」が劇場公開される。これまでに数々の作品で主演を務め、俳優としても圧倒的な存在感を放ってきた木村。そんな木村にとっての連ドラ初主演作となったのが、1996年にフジテレビ系「月9」枠で放送されたドラマ「ロングバケーション」だった。同作は放送当時、社会現象を巻き起こすほどの人気とな