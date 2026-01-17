今日17日は晴れて、季節先取りの暖かさになる所が多いでしょう。九州から関東の広範囲で黄砂の飛来が予想されています。洗濯物や車が汚れないようご注意ください。一方、雨や雪が降る北陸や東北・北海道の日本海側は、急に強く降る所やふぶく所があるでしょう。西・東日本で黄砂大阪は2日連続で黄砂観測今朝(17日)は広い範囲で晴れています。大阪では昨日16日に続いて、2日連続で黄砂が観測されました。視程は10キロメートル以上