エクストレイルNISMOのパワーユニットを搭載 オーラNISMO RSコンセプト｜Aura NISMO RS Concept 「オーラNISMO RSコンセプト」は、「オーラNISMO」のボディに「エクストレイルNISMO」のパワーユニットを搭載したハイパフォーマンススポーツモデル。量産車で培われた技術を基盤としながら、モータースポーツ開発で得られた知見を活かし、技術検証を行うことを目的