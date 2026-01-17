主演作品のドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）が話題を呼び、Netflix映画『10DANCE』では美しく激しいラテンダンスで視聴者を魅了する竹内涼真。2026年1月から放送のドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）では秘密を抱える刑事役を演じ、話題作への出演が続く。さらに、4月には、5年ぶりとなる主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の上演も決定。「奇跡を呼ぶ男」は、竹内自身が「やってみたい」という強い