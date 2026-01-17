生前に子どもや孫に財産を無償で譲り渡すことで、相続税を軽減 · 減税できる「生前贈与」制度は、終活の一環としてできる相続税対策です。本記事では、保坂隆氏の著書『楽しく賢くムダ知らず「ひとり老後」のお金の知恵袋』（明日香出版社）より、一部を抜粋・編集し、生前贈与の概要と利用上の注意点を解説します。「生前贈与」を活用して相続税を減らす終活の一環としてできる相続税対策があります。それは、生前贈与です