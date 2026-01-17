気象庁は15日、「気温」と「降雪」に関する早期天候情報を発表しました。 【画像を見る】21日ごろから全国的にこの時期としては著しい低温・日本海側を中心に大雪 それによりますと、今月21日頃から全国的に、この時期としては10年に1度程度の低温の可能性が高まっているということです。 また、「降雪量」についても今月21日頃から日本海側を中心に著しい大雪のおそれがあるということです【画像②】。 予想にはブレ幅が