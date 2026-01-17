＜ソニー・オープン・イン・ハワイ2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第2ラウンドが進行中。松山英樹は3バーディ、3ボギーの「70」でラウンドし、トータル1アンダー。カットライン上でホールアウトした。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のアイアンスイングをチェック前半15番パー4でボギーが先行。18番パー5で取り戻し、イーブンパーで折り返した。後半は2番、