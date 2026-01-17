栗山英樹氏が大谷翔平選手に感謝を伝えました。野球殿堂博物館は15日、2026年野球殿堂入り通知式を開催し、競技者表彰エキスパート表彰で栗山氏が野球殿堂入りとなりました。栗山氏は高校卒業と同時にメジャーに挑戦しようとした大谷選手を説得し、日本ハムで投打の二刀流に育てあげ、今では“世界を代表する大谷翔平”へと成長させます。「翔平については何もしなければ自分で成長できる選手だったので、僕は何も出来てないですが