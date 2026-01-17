雪が降ると、車の運転すら慎重になる。歩くときも転ばないよう足元を気にして、外出そのものを控える人も多いだろう。そんな中、「雪の上を自転車で走る」と聞いたら、ほとんどの人が驚くのではないだろうか。ところが北海道・美唄市では、真冬の雪原を舞台にした自転車レースが開催されている。プロ選手の大会でも、命知らずのイベントでもない。雪国の日常の延長線上にある、“ちょっと本気の大人の遊び”だ。自転車歴10年の筆者