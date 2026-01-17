●「社としては恥ずかしいこと」を公表 人気タレントと被害女性の間のトラブル対応を誤ったことから、ほとんどのスポンサーが撤退するという民放始まって以来の異常事態に見舞われたフジテレビ。問題発覚後のテレビカメラを入れない「クローズド会見」から、きょう17日で1年が経過した。この事案が発生して以降、社内外で対話を重ねながらリスクを可視化し、相談窓口の実効性確保やハラスメント対策など、企業風土の刷新に邁進して