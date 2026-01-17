マンションリサーチは1月9日、「金利上昇時代に選ばれる東京駅30分圏マンションエリア」を公開した。同社のデータ事業開発室・不動産データ分析責任者で福嶋総研の代表研究員である福嶋真司氏が、東京駅30分圏内マンションの価格水準および上昇トレンド、エリア特性を比較・整理した。東京駅から30〜40分圏に位置する横浜駅(神奈川県)、大宮駅(埼玉県)、千葉駅(千葉県)金利上昇が現実味を帯び、住宅ローン負担の増加が懸念されるな