タレントの稲村亜美さん（30）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新し、30歳の誕生日を報告した。「本日30歳になりましたーーーーー」稲村さんは、「本日30歳になりましたーーーーー」と報告し、キャミソールを着こなす笑顔ショットを2枚投稿。「29歳のわたしと関わっていただいた皆さまに感謝でいっぱいです！」と感謝の気持ちを添えていた。また、これまでを振り返って「想像してた30歳とは全然違うというよくある感想に