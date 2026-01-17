来週の主な予定23日に日銀会合と通常国会召集米PCEと中国GDPダボス会議 ・高市首相が早期解散について説明へ、立憲民主党と公明党は新党結成で合意 ・23日は衆院早期解散する見込みとなった通常国会召集日、市場は織り込み済み ・日銀会合円安に伴う物価上振れ警戒、植田総裁は早期利上げシグナル示すか ・米GDP確報とPCE価格指数強い指標とFRBタカ派傾斜で早期利下げ確率低下 ・中国GDP数年ぶり低水準見通しも