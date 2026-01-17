１２日からの週は、政治関連の材料に揺り動かされている。特に円相場は、高市首相が早期の解散・総選挙を行う見込みとの報道で円安方向への動きが強まった。政権安定を狙うことで拡張的な財政政策を運営しやすくなるものとみられ、株高・債券安・円安の動きが広がった。ドル円は159円台半ばへと上昇、160円の節目に迫った。しかし、円安のデメリットを警戒する向きもあった。片山財務相、三村財務官などとともにベッセント米財務