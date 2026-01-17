◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、５９位で出た２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７０で回り、１アンダーで終えた。午前組を回り、ホールアウト時点で暫定カットライン上の６１位とした。ピンク色のシャツ姿の松山は、前半の１５番パー４で１・５メートルのパーパットがカップに蹴られ