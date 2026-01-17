強盗致傷事件の上位指示役などの男3人が逮捕されました。梅田新大容疑者（24）、グシケン・ディラン・アクセル容疑者（28）、瀧澤龍生容疑者（24）の3人は、2025年7月、神奈川・横浜市神奈川区の住宅に押し入り、60代の男性に催涙スプレーをかけてけがをさせ、現金700万円などを奪った疑いが持たれています。この事件では、すでに実行役の少年らが検挙されています。