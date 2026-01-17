ブレーメン戦で競り合うEフランクフルトの堂安（中央）＝ブレーメン（共同）【ブレーメン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで16日、ブレーメンの菅原由勢はホームのアイントラハト・フランクフルト戦で0―1の前半29分に味方の得点をアシストし、フル出場した。Eフランクフルトの堂安律は後半38分までプレー。試合は3―3で引き分けた。