モグライダー・芝大輔が、学生時代のスポーツ経験とその後の芸風にまつわる独自の「法則」を語った。1月14日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。芝は、後輩芸人から相談を受けた際、「学生時代の部活のポジション」を聞くことがあるとし、「当時のポジションと今の芸風はマッチしていることが多い」という持論を展開。バレーボール部だった芝は、点を取る役割ではなく「とにかくボールを拾う