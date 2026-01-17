2026年1月15日現在、ジョナサンの公式Xで最長26年3月4日まで使えるクーポンを公開しています。ハーゲンダッツのパフェもお得に公式Xで公開された最新のクーポンは、「2026お年玉クーポンキャンペーン」を含む合計31枚。まずは、2月1日まで使える"お年玉クーポン"は以下の7つ。・スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋ライス・サラダセット...274円引きの1099円・やみつきミートのJonathan'sスープパスタ〜お年玉特別トッピング〜