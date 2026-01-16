メディカルドック監修医がおならがよく出る時に疑う病気・疾患などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「おなら」がよく出る場合「胃がん」を疑った方がいい？初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：烏山 司（医師） 医学部卒業後、消化器内科医として勤務。現在は産業医として企業での健康管理業務や安全衛生業務などを行っている。またスポ}