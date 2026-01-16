上手く食べられない、飲み込めない状態になる「嚥下障害」。高齢者に多い障害ですが、どのような原因で発症するのでしょうか。今回、主な3つの原因「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」について、言語聴覚士の大井さんを取材しました。 監修言語聴覚士：大井 純子（言語聴覚士） 北里大学医療衛生学部卒業。大学卒業後、回復期リハビリテーション病院、総合病院に勤務したあと、訪問看護ステーションで