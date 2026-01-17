― ダウは83ドル安と反落、FRB次期議長を巡るトランプ大統領の発言で利下げ観測が後退 ― ＮＹダウ 49359.33 ( -83.11 ) Ｓ＆Ｐ500 6940.01 ( -4.46 ) ＮＡＳＤＡＱ 23515.39 ( -14.63 ) 米10年債利回り4.225 ( +0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 59.44 ( +0.25 ) ＮＹ金 4595.4 ( -28.3 ) ＶＩＸ指数15.86 ( +0.02 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53720 ( -340 ) シカ