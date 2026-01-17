テレビ東京で17日、『新美の巨人たち【世代や性別を超えて人気！「ミナ ペルホネン」の世界】』（後10：00〜）が放送される。松田ゆう姫がアートトラベラーを務める。【番組カット】笑顔で幸せそう…結婚を発表した松田ゆう姫世代や性別を越えて人気のブランド『ミナ ペルホネン』の深くて豊かな世界。その服は手仕事から生まれる線のゆらぎや手描きの雰囲気を生地に再現することから始まる。原点にあったのは創設者でデザイ