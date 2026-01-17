MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。18日午後7時からの放送は『ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！SBvs阪神再び！トーク日本一決定SP』と題し、プロ野球12球団の現役選手たちを迎えてトーク日本一の球団を競い合うゴールデン2時間SPをお送りする。【写真】「歳を取っただけで何も変わらん…」高津臣吾氏が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“