社会人野球のSUBARU・横瀬辰樹内野手（25）が、今季から主将に就任した。チームは昨年の都市対抗野球大会で11年ぶりに8強に進出。さらなる躍進を遂げるべく、2大大会優勝に照準を定めた。「まずは第1代表で（都市対抗予選の）北関東を獲る。その上で、昨年の都市対抗でベスト8に入れたことで“自分たちはまだやれる”という気持ちになれた。これまでよりも明確に、日本一を目標にしてやっています」悲願の都市対抗初Vは、決